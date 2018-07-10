НАТО предложит Боснии и Герцеговине программу годового сотрудничества

НАТО может предложить Боснии и Герцеговине сотрудничать в течение года. Данную информацию сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Незадолго до этого новоизбранный лидер Боснии и Герцеговины сделал акцент на том, что не допустит присоединения страны к НАТО.





Представители НАТО надеются, что правительство изменит свое решение и воспользуется данной ему возможностью.

Также стоит отметить тот факт, что НАТО поможет Грузии в развитии береговой охраны и ВМС на Черном море. Об этом было сказано на пресс-конференции. Столтенберг также отказался комментировать результаты президентских выборов в Грузии 28 ноября, результаты которых пытается оспорить проигравший кандидат.

НАТО одобрит вступление Македонии в альянс после закрытия вопроса о названии страны. Сразу после завершения процесса можно подписать протокол о присоединении. Примечательно, что спор между Македонией и Грецией в отношении названия бывшей югославской республики велся на протяжении 25 лет.

Также стоит сказать и о том, что американский сенатор предложил отправить флот США и НАТО в Черное море, тем самым ответив на российские агрессивные действия в отношении Украины. Он сообщил, что отмена встречи президентов США и России является верным шагом. Кроме того, он предложил поставить Украине дополнительные средства ПВО и противокорабельное оружие.