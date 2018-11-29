В Норвегии очевидцы обнаружили редкого белого оленя

Маленький белый олень стал настоящей звездой Интернета.

На территории пустыни северной Норвегии очевидцы заметили маленького белого северного оленя, который буквально сливался со снегом. Невероятного животного сфотографировали и снимки разместили в Сети, которые очень впечатлили интернет-пользователей. Однако специалисты-генетики утверждают, что у белых оленей присутствует генетическая мутация, из-за которой цвет их меха меняет пигмент на белый.

Также согласно скандинавскому фольклору, встретить белого оленя означает большую удачу. Кроме того, северные народы считают белых оленей священными животными и никогда на них не охотятся.