В Норвегии очевидцы обнаружили редкого белого оленя

Сегодня, 15:26 \\ В мире

Маленький белый олень стал настоящей звездой Интернета.

На территории пустыни северной Норвегии очевидцы заметили маленького белого северного оленя, который буквально сливался со снегом. Невероятного животного сфотографировали и снимки разместили в Сети, которые очень впечатлили интернет-пользователей. Однако специалисты-генетики утверждают, что у белых оленей присутствует генетическая мутация, из-за которой цвет их меха меняет пигмент на белый.

Также согласно скандинавскому фольклору, встретить белого оленя означает большую удачу. Кроме того, северные народы считают белых оленей священными животными и никогда на них не охотятся.

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Автор - Светлана Тарабан
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