Глава «Энергомаш» рассказал о совместной с Китаем работе по созданию ракетных двигателей

Россия и Китай намерены совместно работать над созданием метанового и водородного двигателей. При этом глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов подчёркивает, что они подразумевают только сотрудничество, о продаже своих технологий Китаю речи не идёт.

Арбузов рассказал, что Пекин готов стать инвестором для совместных проектов. В декабре будет внесена конкретика во все предложения по совместной деятельности, а в январе следующего года чётко сформулированы возможности реализации данных намерений.

Как сообщил глава «Энергомаш» огневые испытания первых ракетных двигателей РД-171МВ, называемых главой Роскосмоса «Царь-двигателями», планируется провести в 2019 году. К 2021 году двигатель намерены поставить на «Союз-5», первый беспилотный запуск которого должен пройти в 2022 году. А спустя два года планируется провести первый пилотируемый запуск с новым двигателем.