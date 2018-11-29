Грузинская оппозиция оспорит итоги президентских выборов

Проигравший выборы Григол Вашадзе, приверженец оппозиционного направления «Сила в единстве», намерен в судебном порядке оспорить минувшие выборы президента Грузии.

Напомним, что победила в выборах и стала президентом Грузии Саломе Зурабишвиили — независимый кандидат, поддерживаемый правящей партией «Грузинская мечта».

Саломе сообщил, что грузинская оппозиция выдвинула предложение о создании руководством рабочей группы для проведения с ней «цивилизованных консультаций».

Проигравший кандидат заявил, что они дают время властям до 16 декабря и от, принятых властями, мер будут зависеть их дальнейшие действия. Протест оппозиции против нелегитимных выборов проходит сейчас в Тбилиси. Тысячи людей, поддерживающих Вашадзе, выражают своё недовольство, обвиняя власть в проведении нечестных выборов. Оппозиция уверяла, что в 2 декабря, в воскресенье, не будет революции, а будет проведена обычная манифестация. Несмотря на эти заявления, силы грузинской полиции для обеспечения правопорядка были увеличены.