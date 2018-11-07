3 декабря запланирован запуск космического корабля «Союз» к МКС

Первым после аварии ракеты «Союз-ФГ» 3 декабря стартует космический корабль «Союз МС-11» в 14:31 по московскому времени. Стыковка с МКС запланирована на 20:36. Запуск намерены производить с космодрома Байконур.

На борт космического корабля «Союз МС-11» поднимутся космонавт из России Олег Кононенко, а также астронавты Давид Сен-Жак из Канады и Энн Шарлотт Макклейн из США. В настоящее время нового экипажа дожидаются россиянин Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и уроженка Америки Серина Ауньен. Запланировано, что новый экипаж на международной станции проведёт 194 дня.

Изначально отправка новой группы на орбиту планировалась не раньше 20 декабря, но после было принято решение о переносе запуска на более раннюю дату, чтобы станция не была оставлена необитаемой. Возвращение «Союза-МС-09» экипаж которого пока находится на космической станции, запланировано на конец декабря.

В течение пересменки космонавты из России произведут выход в открытый космос, чтобы обследовать обшивку корабля «Союз МС-09», в связи с тем, что 30 августа в нём обнаружили отверстие. Космонавтам необходимо будет вскрыть частично противометеоритную защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию для изучения внешнего вида отверстия снаружи. Всё это необходимо для комиссии по расследовании причин, по которым дыра могла появиться на обшивке.

Ранее СМИ заявили о появившейся у них информации, указывающей на то, что дыру в обшивке проделали намеренно воздействием сверла. Однако в «Роскосмос» попросили средства массовой информации не использовать непроверенную и неофициальную информацию.