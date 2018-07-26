Меган Маркл испортила дружбу принца Гарри и Кейт Миддлтон – источник

Кейт Миддлтон и принц Гарри практически прекратили своё общение из-за ревностной Меган Маркл.

Источники из Кенсингтонского дворца рассказали, что Меган Маркл сильно изменила характер принца Гарри и это значительно испортило его дружбу с женой брата Кейт Миддлтон. Если ранее принц мог обратиться к Кейт за советом, то теперь больше не доверяет мнению Миддлтон и предпочитает всё обсуждать исключительно с Меган.

Также ранее принц Гарри, принц Уильям и Кейт часто выступали в качестве трио и вместе посещали различные мероприятия, однако когда в семье появилась Маркл, братья стали вести разные образы жизни, говорят инсайдеры. По словам источников, герцогиня Кембриджская очень расстроена тем, что из-за Меган она больше не может дружить с Гарри.