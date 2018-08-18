Мальта приняла ходившее в открытом море испанское судно с 11 беженцами

Как стало известно, Мальта дала свое согласие на принятия испанского судна с одиннадцатью мигрантами после того, как десять дней лодка плавала в открытом море. 22 ноября 12 человек, спасаясь бегством от ливийского патруля, забрались на борт испанского судна.

В Италии беженцев отказались принимать. Испания требовала, чтобы судно было возвращено к берегам Ливии, поскольку это самый близкий порт. Но мигранты категорически отказались, несмотря на ограниченный запас продуктов. Через несколько дней состояние одного человека резко ухудшилось, и его эвакуировали на вертолете. Остальные направили корабль в Мальту.

Также стоит отметить тот факт, что премьер-министр Мальты выступил в поддержку криптовалют на Генассамблее ООН, он подробно рассказал о перспективах и озвучил цифры экономических достижений. Примечательно, что криптовалют на острое Мальта находятся под постоянным контролем государства. Министр напомнил о том, что либерализация законодательства в криптовалютной сфере помогла привлечь на остров крупнейших игроков рынка.

Стоит сказать и о том, что государственная экономика, основанная на иммиграции, не является устойчивой. Об этом заявил лидер оппозиции на Мальте. Были опубликованы цифры, которые указали на значительное увеличение населения за счет миграции, с 10 000 человек в 2015 и 2016 годах, до 15 000 в 2017 году. На данный момент Мальта является самым густонаселенным государством Евросоюза.