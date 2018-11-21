В Болгарии появилась уникальная огромная статуя драконов

Местные уфологи посчитали ошибкой устанавливать мистическую статую в центре города.

На территории Болгарии в курортном городе Варна на пирсе ещё в 2010 году появилась огромная статуя двух драконов с крыльями, которые держат яйцо. По задумке авторов скульптуры, данное драконье яйцо символизирует знания и мудрость. Некоторые местные жители утверждают, что влюбленные драконы олицетворяют романтику и плодородие.

Однако уфологи увидели мистический знак на огромной статуи драконов и стали утверждать, что золотое яйцо считается символом идолопоклонства, а сами драконы - олицетворение Змея-искусителя, а значит, и самого дьявола. Некоторые уфологи автора скульптуры и вовсе назвали «сатанистом».