СМИ: Отец Меган Маркл осудил Кейт Миддлтон за нападки на его дочь

Родной отец Меган Маркл решил впервые прокомментировать сложные отношения между его дочерью и герцогиней Кейт Миддлтон.

74-летний Томас Маркл, несмотря на просьбы дочери не давать интервью журналистам, снова связался с прессой, чтобы рассказать о конфликте Меган и Кейт Миддлтон. Отец герцогини Сассекской осудил нападки на его беременную дочь со стороны супруги принца Уильяма. По информации СМИ, Томас находится буквально в гневе, так как считает, что королевская семья критикует каждый шаг его дочери.

Также Томас сообщил, что очень обрадовался новости о том, что Меган и Гарри таки решили покинуть Кенсингтонский дворец. Кроме того отец Меган утверждает, что после переезда пары он сможет наконец-то встретиться с дочерью, которую не видел уже более пяти месяцев.