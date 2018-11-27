Вьетнам и Китай развивают финансовое сотрудничество

Стало известно, что вьетнамское и китайское государства намерены укрепить финансовое сотрудничество. К такому решению страны пришли в ходе переговоров двух министров.

Представители КНР и Вьетнама обсудили экономическое развитие, заявили об удовлетворении результатами, достигнутыми за 68 лет с момента установления дипломатических отношений. После этого перешли к вопросу о дальнейшем сотрудничестве. Стороны выразили готовность укреплять отношения в развитии человеческого капитала, макроэкономического контроля и среднесрочного бюджетного планирования.

Также стоит отметить тот факт, что правительство Вьетнама осуждает действия Китая в Южно-Китайском море. Дело в том, что Китай начал нелегальное строительство на насыпном острове Бонгбэй, что вызвало недовольство в Социалистической Республике Вьетнам, поскольку власти государства считают эти земли своими. Они призывают прекратить китайскую сторону проводить любые работы в районе этого острова. Подобные действия наносят ущерб двусторонним отношениям.

Вьетнам и Россия намерены расширить совместные газовые проекты в Южно-Китайском море. В прошлом месяце Дмитрий Медведев посетил Ханой, где провел переговоры со своим вьетнамским коллегой.