«Советскую» систему образования внедрили в школах Англии. В стране считают эту модель наиболее эффективной, которая по праву зарекомендовала себя как одна из лучших в мире.

Джастина Грининг, которая является министром образования, сообщила в интервью для ВВС, что переход школ Англии на систему образования, которая господствовала в СССР, успешно завершен.

Опыт советского образовательного метода заинтересовал англичан еще в 1980-х гг. И уже с 1995 г. в отдельных образовательных учреждениях перешли на новую систему образования.

С тех пор были переведены с русского учебники таких авторов, как Розенталь и Ландау. По ним сейчас учатся в образовательных учреждениях страны.

Считается, что «советское» образование хорошо развивает понятийное мышление, а также учит детей грамотно систематизировать информацию и выстраивать целостную картину мира.

Однако в России не поддерживают точку зрения Англии. В последнее время принято все чаще развеивать так называемые мифы качественного образования, полученного в СССР.