Умер Джордж Буш-старший – 41-й президент США

Умер Джордж Буш-старший. В современной американской истории он стал 41-ым президентом. О новости сообщает издание The Washington Post.

В ночь на 30 ноября не стало 41-го президента Штатов. Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет. В ноябре 2017 года его официально признали самым долгоживущим американским президентом.

Президентский пост Буш занимал в 1989-1993 гг.

В апреле этого года бывший президент похоронил жену. Она скончалась на 93-ем году жизни. Вместе супруги прожили 73 года.

Дата и время похорон будут уточнены позже. При жизни Буш-старший успел увидеть восемь своих правнуков.