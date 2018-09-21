Умер Джордж Буш-старший – 41-й президент США
Умер Джордж Буш-старший. В современной американской истории он стал 41-ым президентом. О новости сообщает издание The Washington Post.
В ночь на 30 ноября не стало 41-го президента Штатов. Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет. В ноябре 2017 года его официально признали самым долгоживущим американским президентом.
Президентский пост Буш занимал в 1989-1993 гг.
В апреле этого года бывший президент похоронил жену. Она скончалась на 93-ем году жизни. Вместе супруги прожили 73 года.
Дата и время похорон будут уточнены позже. При жизни Буш-старший успел увидеть восемь своих правнуков.