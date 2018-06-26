Летающую тарелку построил пенсионер у себя во дворе. Результатами своего необычного хобби 87-летний итальянец поделился с пользователями Сети.

Лусио Баллестерос является писателем и музыкантом. Он проживает в поселении Монтоэдо (находится в провинции Оренсе). Итальянец считается местным долгожителем. Несмотря на свой преклонный возраст, пенсионер работает над созданием летающей тарелки.

Летательный аппарат Лусио строит преимущественно из алюминия, а также метакрилата. Диаметр тарелки равняется 18 метрам. Вес сооружения превышает тонну. По примерным подсчетам пенсионера, на весь проект к сегодняшнему дню он потратил порядка 100 тыс. евро (что соответствует 7,6 млн. рублей).

Двигатель у летающей тарелки отсутствует. Поэтому в воздух она никогда не поднималась. Но Луисо нашел для нее другое применение – беседка, в которой он часто играет на саксофоне. Пенсионер выражает сомнения на тот счет, что в ближайшее время летательный аппарат полетит, так как человечество еще не готово к этому. Когда же люди созреют психически и духовно к данному шагу, тогда и свершится полет.

Пенсионер надеется, что людям удастся на его летающей тарелке добраться до планеты 10/7, которую он упоминает на страницах своих книг.