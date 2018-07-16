Рекордным тиражом разошлись мемуары Мишель Обамы

Рекордным тиражом разошлись мемуары под авторством Мишель Обамы. Уже сегодня можно назвать книгу бестселлером. Особый успех она приобрела в США и Канаде. Подобный успех за последний год не удалось превзойти ни одному другому изданию в твердом переплете.

Уже две недели находится в продаже книга бывшей первой леди США Мишель Обамы. Мемуары вышли под заглавием «Становление». Большая часть тиража уже распродана. На сегодняшний день из 3,4-х миллиона копий купили более 2-х миллионов экземпляров. Данные предоставило издание, которому доверила публикацию мемуаров жена Обамы.

Книгу перевели на 31 язык (русского в их числе нет). Успехом издание пользует и за океаном. Мемуары продаются во Франции, Германии, Австралии и других странах.

На страницах «Становления» Мишель Обама рассказывает о взаимоотношениях с мужем, а также о том, за что она подвергает критике действия нынешнего американского президента.