78-летний американский маньяк признался ещё в 87 убийствах

Пожизненно заключенный афроамериканец Самуил Литтл дал признание ещё по 87 эпизодам.

Убийца сидит в тюрьме с 2014 года — с того момента, когда его арестовали за наркотики. Проведённый анализ ДНК доказал его причастность к трём нераскрытым убийствам. Тогда он отрицал эти обвинения. Сейчас же преступник решил рассказать об убийствах, совершенных им с 1970 по 2005 годы.

Следователи начали проводить расследование и в настоящий момент доказали его причастность к убийствам 34 женщин. ФБР сообщает, что жертвами маньяка были проститутки, наркоманки и мигрантки из Латинской Америки. А преступления, совершенные против таких людей полиция расследует изредка. Самуил Литтл раньше был боксёром и убивал людей путём удара или удушением. Некоторые убийства, совершенные Литтлом, полиция относила к несчастным случаям.

Если его показания окажутся правдой, то Самуил Литтл окажется самым кровавым убийцей в истории США