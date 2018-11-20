За спасение пингвинов в Антарктиде осудили съемочную группу ВВС. Критике подвергся негласный принцип о невмешательстве в события естественной жизни дикой природы.

Как стало известно, съемочная группа ВВС помогла пингвинам Антарктиды, которые попали в сложную ситуацию. Стая птиц оказалась в глубоком овраге, из которого никак не могла выбраться. Предполагается, что пингвинов загнал туда шторм.

Участники съемочной группы ВВС решили помочь диким птицам. Люди вырыли длинную траншею в снегу, которая позволила пингвинам благополучно выбраться из оврага.

Однако доброе дело раскритиковали в Сети. Осудили съемочную группу за то, что было нарушено правило, по которому человек не должен вмешиваться в естественные природные процессы. Это касается даже тех случаев, когда животным угрожает реальная опасность.

Шотландский оператор Дуг Аллан объяснил, что присутствие съемочной группы, которая создает документальные фильмы, никак не должно сказываться на процессах, которые царят в природе.

В свою очередь известный в мировом сообществе телеведущий и натуралист из Великобритании, Дэвид Аттенборо, заступился за сотрудников ВВС. Он сказал, что поступил бы точно так же. Несмотря на это, многие специалисты все же осудили поступок съемочной группы. По мнению многих, даже если бездействие противоречит моральным нормам, это не должно мешать естественным инстинктам животных.