В Канаде расстреляли полицейского

В Канадском городе Пелхэме произошла перестрелка, в результате которой был тяжело ранен один из полицейских.

Данное происшествие произошло в спальном районе города. Сообщается, что в нём участвовало двое полицейских, второй сотрудник ранений не получил.

Очевидцы присылают сообщения, в которых говорится, что на место прибыли дополнительная полицейская сила. Квартал оцепили, а местных жителей попросили не покидать дома.

Ещё недавно,20 ноября, в канадском в городе Кингстоне произошло нападение на полицейских в больнице: сотрудники конвоировали заключенного в медицинское учреждение, где преступник выхватил табельное оружие у одного из стражей и открыл по ним огонь. Тогда полицейский получил ранения.