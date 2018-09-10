Лётчика Ярошенко навестили российские дипломаты в тюрьме

После заявления осужденного Константина Ярошенко о плохом самочувствии дипломаты консульства России в Нью-Йорке приехали в тюрьму «Данбери» и встретились с лётчиком.

Дипломаты сообщили, что у Ярошенко самочувствие удовлетворительное.

Также Константин сообщил «гостям», что тюремный зубной врач не имеет возможности вылечить зубы и вставить импланты. Стоматолог предложил удалить больные зубы. Также у Ярошенко имеются и другие жалобы на здоровье.

Константин не раз просил о переводе для лечения в другие учреждения, но ему отказывали. Совсем недавно, 23 ноября, Константин просил оказать медицинскую помощь в связи с ухудшением самочувствия, однако, должной помощи он так и не получил.

Напоминаем, что лётчик Константин Ярошенко был осужден за подготовку с целью перевозки в Америку крупной партии наркотических веществ. В США Ярошенко был доставлен из Либерии и заключён под стражу в мае 2010 года. В 2016 году суд Нью-Йорка отказал россиянину о пересмотре и изменении приговора. На апелляцию Верховный суд США ответил отказом. В августе этого года Константин Ярошенко впервые за долгие 7 лет получил возможность и встретился со своей семьёй — женой и дочерью, которые прилетели в США и навестили его в тюрьме.