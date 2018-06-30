Обнаружен древнейший «перегонный куб» для изготовления виски

Археологами был обнаружен, как они заявляют, аппарат для дистилляции виски, относящийся в 1494 году.

Аппарат использовался в аббатстве Линдорес в Королевстве Файф, об этом имеется запись, датированная 1494 годом.

Само аббатство является буквально «духовным домом» шотландского виски, ведь именно там несколько веков назад шотландские монахи начали экспериментировать с перегонкой солода в ликёр, ныне известный как шотландский виски.

В исследованном строении были обнаружены следы угля, солода, ячменя, пшеницы, овса и керамики – ингредиентов, характерных для средневекового алкоголеварения. Найденный аппарат изготовлен из меди.

Многочисленные каменные структуры, найденные в аббатстве, указывают на то, что монахи того времени активно экспериментировали с производством алкоголя.