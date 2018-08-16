Миллиардер из Австралии откроет новый институт журналистики за 72 млн долларов

Опорной точкой подготовки журналистов станет стремление к истине. Инициативу потратить на независимый институт журналистики 72 млн долларов спровоцировала монополия среди австралийских СМИ. Новостные ресурсы Австралии уже несколько лет безуспешно пытаются побороть падение прибыли и сокращение штата. Ведь всю нишу заняли Google и Facebook. В прошлом месяце объявили об объединении нескольких лидеров среди СМИ, и будущее независимой журналистики стало под вопросом. Сейчас функционирует только 4 австралийских крупных медиа-ресурса, доминирующая позиция принадлежит изданию News Corp. Руперта Мердока.

Такая плачевная ситуация в сфере журналистики затронула миллиардера и филантропа Джудит Нилсон, и она заявила о создании нового независимого института для подготовки журналистов, который будет расположен в Сиднее. Женщина считает, что грамотное обучение «мастеров пера» поможет возобновить доверие австралийцев к печатному слову. Целью всей программы будет донести до студентов, что главное в их работе – стремление к истине. Компания откроет свои двери уже в следующем году.