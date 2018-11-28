ИГ хочет применить химоружие против курдов, сообщает Минобороны

Российская разведка узнала, что члены организации «Исламское государство»*, запрещённой в России, готовятся применить самодельное химическое оружие против курдских сирийских демократических сил.

По данным разведки, производство ведётся в населённом пункте Эль-Кишма провинии Дейр-эр-Зор САР. 11 боевиков, прошедших специальную подготовку за рубежом, изготовляют миномётные снаряды с отравляющими веществами.

Известно, что боеприпасы производят для обстрела курдских вооружённых сил, ведущих борьбу с террористами в провинции Хаджин.

Как сообщалось ранее, 24 ноября террористы обстреляли Алеппо снарядами с ядовитым газом, число пострадавших составило больше ста человек.