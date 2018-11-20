Италия не подпишет соглашение ООН по миграции в Марокко

СМИ стало известно, что правительство Италии отказалось подписывать соглашение ООН по миграции в Марокко. Власти страны убеждены в том, что решение по мигрантам должно приниматься в парламенте.

В связи с этим Италия не станет принимать участия в конференции, на которой участники Евросоюза будут подписывать глобальный пакт ООН по миграции. Италия оставила за собой право присоединиться или нет к соглашению только после того, как по поводу него выскажется парламент. В декабре этого года соглашение о миграции должно быть одобрено в Марокко. Еще в 2017 году США вышли из этого соглашения. Оно касается уменьшения негативных факторов миграционных процессов.

Также стоит отметить тот факт, что правительство Италии утвердило кодекс противодействия насилию над женщинами. Дела по этим статьям должны будут рассматриваться в приоритетном порядке не более трех дней. В числе упомянутых статей уголовного кодекса находятся такие как сексуальное насилие, жестокое обращение, нанесение телесных повреждений и другие.

Еврокомиссия намерена наказать Италию за бюджет. Комиссия заявила, что проект Италии поднимет структурный дефицит 2019 года. К тому же он не сможет урезать огромный государственный долг Италии. Долг итальянского государства является вторым по величине в еврозоне.

Примечательно, что Италия занимает первое место в Европе по доле работников малого бизнеса. Данную информацию сообщают европейские службы статистики. По данным за 2016 год, 65,7% всех работников в Италии связаны с малым бизнесом. Сотрудники компаний крупного бизнеса составляют не более двадцати процентов от всего населения страны.