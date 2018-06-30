Двухметровый бык в Австралии выжил благодаря габаритам и славе

Животное весом в полторы тонны стало героем соцсетей.

Никерс, так зовут быка, даже среди своих соплеменников по голштино-фризской породе, выделяется своими размерами. Владельцы – местные фермеры Австралии уверяют, что приобретали быка-производителя для стада, но не рассчитывали, что он вырастет высотой почти в 2 метра. Как отмечается, это животное стало самым большим в мире представителем своего рода. Примечательно, что размеры спасли жизнь Никерсу – из-за своих параметров он не подходит ни одной скотобойне.

Уже сейчас можно сказать, что двухметровый богатырь выжил благодаря своим габаритам и славе, обрушившейся на него, после иллюстрированной публикации о нём в Сети. Как сообщает фермер Джефф Персон, он неоднократно пытался продать гиганта, но его никто не брал «на мясо». Несмотря на то, что бык кастрирован, все коровы в стаде, насчитывающее 2000 голов, любят его и следуют за ним по пятам. Персон утверждает, что и сам привык к своему огромному подопечному и Никерс будет жить на ферме до конца своих дней в качестве талисмана.