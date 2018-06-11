В одном из английских графств отменили домашние задания для учащихся младших классов

По мнению педагогов, подобный подход позволит снизить уровень стресса у школьников.

Преподаватели начальной школы в графстве Девон, Англия, решили позаботиться об учениках младших классов и внедряют новую образовательную программу. В первую очередь, педагоги планируют снизить нагрузку, возникающую у учащихся во время выполнения домашнего задания. Учителя уверены, что занятия дома негативно сказываются на психическом состоянии детей, которые вынуждены заниматься уроками вне стен школы.

Прекрасной альтернативой домашней работе педагоги считают 20 минут чтения. Именно внедряя новую систему, они решились отменить привычные устои образования. На данный момент система практикуется только в одном из английских графств, однако в случае успеха программа может перейти на вооружение других учебных заведений. По мнению педагогов, чтение является главным образовательным элементом, позволяющим школьнику запоминать изученный материал. А усвоенная подобным образом информация будет полезна не только в школе, но и за её пределами.