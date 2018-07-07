Меган Маркл завидует семейному счастью Кейт Миддлтон – инсайдер

Меган Маркл хочет повторить подвиг Кейт Миддлтон и также стать многодетной матерью.

Королевский инсайдер утверждает, что Меган Маркл до сих пор ревностно относится, когда герцогине Кейт Миддлтон уделяется много внимания, как со стороны семьи, так и со стороны прессы. По словам источника, королева Елизавета считает Кейт своей любимицей, поскольку герцогиня подарила ей уже троих правнуков. Сообщается, что Миддлтон может родить четвертого малыша, так как и у королевы четверо детей. Меган в свою очередь не имеет с монархом настолько дружественных отношений.

Также Маркл завидует семейному счастью герцогов Кембриджских, которые уже давно являются родителями. Сама 37-летняя Меган переживает, что из-за возраста у неё будет только один малыш, хотя экс-актриса всегда мечтала о большой семье.