У берегов Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 баллoв зафиксировали в Тихом океане у берегов Японии в 5:23 по московскому времени. По данным, предоставленным центральным метеорологическим управлением Японии, эпицентр землетрясения находился к востоку от префектуры Аoмoри острова Хонсю.

Силу толчков в эпицентре оценивают, как «разрушительные». Однако на суше максимально зафиксированная сила толчков не превышала 3 баллов. Жертв и разрушений не зафиксировано. Угрозы цунами также нет. Толчки почувствовали и на севере Японии.

Ранее, 27 ноября в 17:34 по московскому времени сообщалось о сейсмической активности в Охотском море на севере Курильских островов. Сила толчков оценивалась в 5,1 балл.

По словам экспертов, ежедневно на сейсмостанции фиксируют подземные толчки на Сахалине и Курильских островах. Самым разрушительным в России землетрясением за последнее столетие называют землетрясение, произошедшее в ночь на 28 мая 1995 года на Сахалине, когда Нефтегoрск был полностью разрушен, при том что сила толчков едва превышала 7 баллов по 12-бальной шкале.