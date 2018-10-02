4 самолёта с колумбийскими наркоторговцами были сбиты в небе над Венесуэлой

27 ноября, во вторник, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что за последние 15 дней было сбито 4 самолёта колумбийского наркотрафика. Однако, боливарианские Военно-воздушные силы засекли и ликвидировали нарушителей границы.

Действия ВВС Венесуэлы свидетельствуют о том, что национальное правительство ведёт борьбу с незаконными силами на территории страны. Для контрабанды наркотиков был придуман необычный способ: в аэропорту самолёт проходит регистрацию на выезд за границу, соблюдая при этом все формальности и законы, а далее через нескольких минут в воздухе, проведённых после взлёта, судно совершает приземление на одну из нелегальных взлётных полос. На «подпольном» аэродроме самолёт быстро загружают наркотиками и он, не теряя много времени, возвращается на заданный маршрут.

Ещё 5 лет назад лидер республики говорил, что существует законодательная норма, позволяющая сбивать самолёты наркомафии, нелегально летящие над территорией Венесуэлы. Данная инициатива о разработке данного закона было предложено ещё Уго Чавесом, в дальнейшем одобренного парламентом страны.