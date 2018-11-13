Американка провела в тюрьме три месяца из-за сахарной ваты. Сотрудники полиции приняли сладкое вещество за наркотик. Инцидент произошел штате Джорджия.

Еще накануне 2017 года 40-летняя Даша Финчер ехала в машине на пассажирском сиденье. Автомобиль остановили, чтобы проверить тонировку на стеклах. Однако офицеры полиции заметили в машине тару с кристаллизованным веществом голубого цвета. Даша объяснила, что это не метамфетамин, как предположили правоохранители, а обычная старая сахарная вата.

Экспресс-тест не подтвердил слова женщины. Сотрудники полиции задержали американку и доставили в участок. В заключении Даша провела два с половиной месяца. Под залог, который суд установил в размере одного миллиона долларов, женщина выйти не смогла (так как не имеет такой суммы денег).

Однако после того, как пришли результаты экспертизы, которые подтвердили, что голубое вещество является сахарной ватой, женщина провела в тюрьме еще две недели. В результате общий срок заключения составил три месяца.

Выйдя из тюрьмы, Даша подала на полицейских в суд. В заявлении она указала, что пропустила ряд важных для нее событий из-за ошибки офицеров полиции. За три месяца, что Даша отсутствовала, она стала бабушкой двойняшек, которые появились в семье сына, а у дочери в это время случился выкидыш.

Также американка судится с производителем экспресс-теста, по ошибочным результатам которого она попала в тюрьму.