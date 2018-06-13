Жители Латвии наблюдали за «снежной грозой»
Жители Латвии наблюдали за «снежной грозой». Необычное природное явление произошло 27 ноября поздним вечером (в районе 23 часов по местному времени).
«Снежную грозу» можно было увидеть над Ригой и Юрмалой. Гром и молнии, в целом, редкое явление для данного времени года в регионе. Уникальность явления усилило то, что в Латвии во время громовых раскатов шел снег.
Жители с интересом наблюдали за происходящим. Высказались о «снежной грозе» и первые государственные лица. Так Эдгар Ринкевич (глава МИД Латвии) опубликовал в своем микроблоге следующую запись: «В античных трагедиях гром и молния были признаком того, что боги на Олимпе злятся на людей за их шалости».
Латвийские пожарно-спасательные службы отметили, что чрезвычайных ситуаций во время грозы зафиксировано не было.