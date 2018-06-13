Жители Латвии наблюдали за «снежной грозой». Необычное природное явление произошло 27 ноября поздним вечером (в районе 23 часов по местному времени).

«Снежную грозу» можно было увидеть над Ригой и Юрмалой. Гром и молнии, в целом, редкое явление для данного времени года в регионе. Уникальность явления усилило то, что в Латвии во время громовых раскатов шел снег.

Жители с интересом наблюдали за происходящим. Высказались о «снежной грозе» и первые государственные лица. Так Эдгар Ринкевич (глава МИД Латвии) опубликовал в своем микроблоге следующую запись: «В античных трагедиях гром и молния были признаком того, что боги на Олимпе злятся на людей за их шалости».

Латвийские пожарно-спасательные службы отметили, что чрезвычайных ситуаций во время грозы зафиксировано не было.