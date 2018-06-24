Испанец рискнул проехать по России в плацкартном вагоне. На такой эксперимент решился журналист Хавьер Колас. Свои впечатления он предал в статье испанского издания El Mundo.

По мнению испанца, купе можно сравнить с русской рулеткой. Неизвестно повезет или нет. Другое дело плацкартный вагон. Путешествуя таким способом, можно ощутить себя героем захватывающего рассказа 19 – 20 вв.

Поразило журналиста атмосфера дружелюбия и соборности, которую сегодня нигде уже не встретишь. Люди уважают сон своих соседей и спят в унисон. «Здесь курица и водка — общие, как предписывали отцы-атеисты», - пишет Хавьер Колас.

Однако испанец сожалеет, что скоро самобытные российские плацкартные вагоны исчезнут. Это журналист связывает с тем, что в РЖД планируют снабдить вагоны третьего класса шторками, а также установить автоматы с напитками.

Особое место в своем рассказе испанец уделяет проводникам. Пассажиры отдают им свои билеты на входе, тем самым вверяя судьбу этим опытным сотрудницам. Они же, в свою очередь, позаботятся о том, чтобы каждый пассажир вышел на своей станции (даже если это «глухой полустанок в самом сердце тайги»).