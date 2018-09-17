Китай оещал ответить США на повышение пошлин

Как стало известно журналистам, Китай пригрозил США жестким ответом на возможное повышение пошлин на импортируемую продукцию. Представитель МИД КНР что ответные меры Китайской стороны в том случае, если Соединённые Штаты повысят пошлины на китайские товары, будут максимально жесткими.

Он сделал акцент на том, что китайское правительство стремится вести двусторонний диалог с США для того, чтобы урегулировать сложившуюся экономическую ситуацию между двумя государствами. Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины, которые в общей стоимости будут составлять 267 миллиардов долларов.

Также стоит отметить тот факт, что Пекин намерен и дальше отстаивать свои права в экономических вопросах, но при этом хочет прийти к компромиссу с правительством Америки. Накануне представители двух стран пришли к единогласному решению относительно того, что сторонам необходимо достичь решения по торговым проблемам, которое будет приемлемо и для США, и для Китая. Торговая война началась сразу после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины.

Продажи Tesla в Китае упали на 70% в октябре на фоне противодействий Пекина и Вашингтона. Согласно имеющимся данным, в прошлом месяце компания продала всего 211 машин на крупнейшем в мире автомобильном рынке. В связи с этим руководство фирмы пожаловалось на тяжелые условия ведения бизнеса в Китае, торговая война подрывает конкурентоспособность американской компании.