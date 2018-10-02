Полиция Италии арестовала босса каморры спустя 15 лет розыска

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Как стало известно, правоохранительные органы Италии задержали босса местной преступной организации под названием "Каморра". Отмечается, что он скрывался от полиции около пятнадцати лет. Преступник управлял крупными поставками наркотиков на территории Италии.

Долгие годы он считался одним из наиболее разыскиваемых преступников государства. Ранее в отношении него были выписаны два ордера на арест по обвинению в организации преступной группировки. Известно, что организатор был задержан в одном из северных пригородов Неаполя.

Также стоит отметить тот факт, что на юге Италии была проведена спецоперация, в результате которой представители исполнительной власти задержали сорок наркоторговцев. Злоумышленники подозреваются в причастности к организованному преступлению. По данным следствия, гашиш, героин и кокаин продавался в крупных южных городах Италии Бриндизи, Бари и Лечче. Помимо торговли наркотиками, задержанные подозреваются в незаконном хранении оружия и вымогательстве.

Полиция Италии конфисковала у мафии пять вилл. Эта операция является одной из крупнейших в истории борьбы с мафией Касамоника. Шестьсот полицейских конфисковали здания, которые были незаконно построены в природном парке Аппия. Преступники задержаны, а их имущество будет в ближайшее время уничтожено.

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Автор - Алевтина Сергеева
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