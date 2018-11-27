«Лаборатория Касперского» пока не будет открывать офисы в США

Как стало известно, "Лаборатория Касперского" временно приостановила свои планы по открытию офисов на территории Америки, что связано с общими трудностями работы в регионе.

Российская компания-разработчик антивирусного обеспечения "Лаборатория Касперского" планировала открыть офисы в таких американских городах как Чикаго и Лос-Анджелес. Руководство компании сообщило о том, что в настоящее время все продажи существуют в основном в онлайн-сегменте, но он централизован, из чего становится ясно, что для его дальнейшего развития нет необходимости в создании новых офисов.

Также стоит отметить тот факт, что в "Лаборатории Касперского" рассказали об угрозе взлома автомобильных компьютеров. Директор по развитию бизнеса компании сообщил о том, что в современной машине в среднем стоит около 60 компьютеров, каждый из которых может быть взломан хакерами. "Лаборатория Касперского" работает с рядом автопроизводителей, на данный момент специалисты компании проводят многочисленные проверки.

В Мурманской области жители региона прослушали курс "Безопасный интернет", главной задачей проекта стала необходимость уберечь детей от угроз, исходящих из интернета.