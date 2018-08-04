Беременная Меган Маркл не поздравила отца с Днём благодарения

Сестра Меган Маркл Саманта снова устроила скандал в Сети из-за своей знаменитой родственницы.

53-летняя сводная сестра Меган Маркл проинформировала о том, что беременная герцогиня Сассекская проявила глубокое неуважение к их родному отцу и не поздравила его с Днём благодарения. По мнению Саманты, в этот особенный день нужно просить прощения у людей, которых обидел, особенно это касается членов семьи. Более того, женщина утверждает, что после замужества Меган резко забыла традиции и отреклась от родной семьи.

Сама Саманта опубликовала снимок с отцом и сообщила, что праздник провела с ним. Напомним, что с мая текущего года Меган Маркл не общается со своим отцом, который неоднократно давал неправдивые интервью желтым изданиям, где позорил честь и достоинство королевской семьи и самой Елизаветы II.