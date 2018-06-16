Мужчина из Индии женился на трупе своей невесты. Пара состояла в романтических отношениях несколько лет. По трагическому стечению обстоятельств девушка погибла. Но это не помешало возлюбленным связать себя узами брака.

Влюбленная пара из Индии готовилась к предстоящей свадьбе. Однако девушка не дожила до этого момента. Ее сбил автобус.

24-летний мужчина не отменил свадьбу. Торжество состоялось в штате Тамилнад (юг страны). На церемонии, кроме жениха и трупа невесты, присутствовали гости. Один из приятелей заснял необычную свадьбу на видео.

Мать жениха также присутствовала на бракосочетании. Она проплакала все торжество, так как отчаялась вразумить сына.

По традициям невесте посыпали синудур (специальный порошок красного цвета) на пробор. Жених поклялся быть верным и любить свою избранницу на протяжении всей жизни.

Видео необычной свадьбы распространилось в Интернете. Некоторые пользователи Сети отметили, что это настоящая любовь. А девушки высказали свои мечты о том, чтобы из любили так же.