Путешественник во времени рассказал, когда люди будут ходить с чипами в голове

Путешественник во времени рассказал о будущем Южной Азии, а также сообщил, к какому году люди будут ходить с чипами в голове.

Путешественник во времени по имени Ной утверждает, что ученые из Филиппин уже к 2030 году смогут научиться трансплантировать в мозг человека настоящие платиновые чипы. При этом мужчина утверждает, что у людей все же будет право на выбор – носить данный чип в голове или нет. При этом ученые будут уговорить как можно больше людей присоединиться к технологической новинке.

Самопровозглашенный путешественник во времени также утверждает, что новая технология поможет обществу. «Одно из главных преимуществ - если вы когда-нибудь попадете в больницу, чипы могут дать врачам всю информацию о вас, и это спасет множество жизней», - говорит Ной.