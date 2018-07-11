Тысячелетний китайский свиток продан за $59 млн

Рисунок «Камень и дерево» за авторством знаменитого китайского художника Су Ши, созданный 1000 лет назад, ушёл с молотка на аукционе в Гонконге за 463 миллионов гонконгских долларов.

Свиток изображает причудливой формы дерево, растущее у большого камня.

На свитке стоят печати 41 коллекционера, которым он принадлежал. Также присутствуют комментарии четырёх китайских поэтов, что подтверждает подлинность свитка.

ТАСС сообщает, что рисунок является одним из важнейших произведений китайского искусства, когда-либо выставлявшихся на аукционе.

Как известно, «Камень и дерево» не является самым дорогим из рисунков, проданных на китайском аукционе. «Июнь-октябрь 1985» за авторством Чжао Уцзи продан чуть ранее за $62 млн.