Обвинительным заключением закончилась драка Алека Болдуина на парковке в Нью-Йорке

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Потасовка со знаменитым актёром произошла в начале ноября этого года на парковке, после того, как Болдуин посчитал, что его парковочное место «украл» другой автолюбитель.

 Актёр набросился на 49-летнего мужчину и начал избивать его, однако, по словам самого шоу-мена, он его всего лишь толкнул.

На кратком заседании суда Алек Болдуин всё время молчал. Адвокат актёра утверждал, что его подзащитный ни в чём невиновен, что видно на видеозаписи, доказывающей его слова.

Однако, запись с камеры наблюдения он так и не показал, как и не огласил все подробности произошедшего.

Напомним, что Алек Болдуин не раз пародировал американского Президента Дональда Трампа в юмористическом шоу Saturday Night Live на телеканале NBC.

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