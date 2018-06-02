Сербия не намерена принимать участие в санкционных действиях против России

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Правительство Сербии не поддерживает стремление вводить антироссийские санкции. Глава МИД страны отметил, что они благодарны России за поддержку в сохранении территориальной целостности страны. Также было сказано о том, что Сербия находится на европейском пути, но это не должно помешать доброжелательным отношениям между двумя государствами.

Также стоит сказать о том, что Сербия готова оказывать России поддержку в энергетических вопросах, несмотря на то, что ЕС давит на нее. Страны Евросоюза сильно беспокоятся о том, что Сербия может стать зависимой от российского газа. Комитет по иностранным делам Европарламента призвал руководство страны отказаться сотрудничества с Россией и Белоруссией. Тем не менее, большинство сербов против вступления в ЕС ценой национальных интересов, в число которых входит стратегическое партнёрство с Россией. Украинские военнослужащие прошли курсы подготовки в Сербии, обучать которых были назначены инструкторы из разных европейских стран. Целью мероприятий является изучение потенциальных угроз безопасности, которые носят глобальный характер. Теоретическая часть занятий должна проходить в Белграде, а практическую переносится на военную базу "Юг".

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Автор - Алевтина Сергеева
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