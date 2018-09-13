Пациентка из Шотландия заболела раком из-за донорской почки

У жительницы Шотландии развился терминальный рак от донорской почки, которую ей пересади хирурги в прошлом году.

49-летняя женщина сообщила, что донорская почка, которая должна была подарить ей «новую жизнь», внезапно стала настоящим «смертным приговором». Как оказалось, пациентке пересадили почку, а уже через год в данном органе медики заметили четвертую стадию рака. Сообщается, что женщине сделали экстренную операцию, чтобы удалить новую почку из тела.

Также медики проинформировали, что мужчина из Ньюкасла скончался от рака печени, которую получил от того же донора, у которого была взята почка для пациентки из Шотландии. «Несмотря на тщательные проверки и тесты донорских органы, проводимые специалистами медицинского персонала, к сожалению, невозможно предвидеть все риски и болезни, которые могут быть переданы в результате трансплантации», - сказал Министр здравоохранения Шотландии Джин Фримен.