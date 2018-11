Юная полячка одержала победу на "Детском Евровидении - 2018"

25 ноября в Минске прошел финал конкурса молодых дарований.

За место лучшего из лучших и за главную награду - хрустальный микрофон сражались 20 стран - это самое большое количество стран-участниц за всю историю "Детского Евровидения".

Роксана Венгель, молодая представительница Польши, покорила публику своим ярким выступлением и необычайно красивым и выразительным голосом.

Слоганом в этом году стал хэштег #LightUp, что в переводе на русский означает - "Зажигай", что и сделала Роксана со своей песней - Anyone I Want To Be.

Россиянка Анна Филипчук заняла 10-е место с песней "Непобедимы", а конкурсант из Беларуси Даниэль Ястремский - 11-е место.