Покажись, свет мой, не бойся: австрийцы выступили за запрет хиджаба в детских садах и школах

Сегодня, 18:19 \\ В мире

Как стало известно журналистам, большинство австрийцев высказались за запрет хиджаба в таких учреждениях как детские сады и школы. Эти данные следуют из опубликованных результатах опроса общественного мнения.

Больше половины населения выступили с одобрением данного запрета. Отмечено, что на территории этого государства больше года действует запрет на паранджу, за нарушение которого полагается штраф в размере 150 евро.

Также стоит отметить тот факт, что канцлер Австрии обсудил политику ЕС в отношении России с министром иностранных дел Украины. Они провели встречу в Вене, о чем сообщает пресс-служба МИД. Были подняты вопросы агрессивных действий РФ против Украины. К тому же политики обсудили предстоящий Год украинской культуры в Австрии. Перед визитом в Австрию Климкин посетил США и Канаду, где провел ряд встреч.

Британская разведка передала Австрии сведения о российском шпионе. По имеющимся данным, британские спецслужбы раскрыли сведения о шпионе по политическим мотивам, в том числе из-за отравления Скрипалей. Австрия стала одной из немногих стран, которые не выдворили российских дипломатов после известия об отравлении. Предположительно шпион получил от России около 300 тысяч евро.

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Автор - Алевтина Сергеева
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