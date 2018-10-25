Лучший дипломат страны: послом Афганистана в США стала женщина

Сегодня, 15:55 \\ В мире

Журналистам стало известно, что впервые за всю историю страны послом Афганистана в США стала женщина, Ройя Рахмани. Ранее она представляла страну в Индонезии. Данную информацию сообщил национальный телеканал.

Как отметил пресс-секретарь президента государства, она является одним из самых успешных дипломатов Афганистана. Бывший посол в августе сменил должность, теперь он занимает пост советника национальной безопасности страны.

Также стоит отметить тот факт, что в Афганистане недавно убили американского военнослужащего. Данное заявление было размещено на официальном сайте миссии НАТО. Сведения о личности погибшего и обстоятельствах его гибели не оглашаются.

Трамп намекнул, что может посетить Афганистан. Он отметил, что может посетить зону военных действий, при этом не уточняя, какую именно. Война в Афганистане стала самой долгой за всю историю Америки. Войска Соединенных Штатов находятся в стране свыше семнадцати лет. В последние годы положение дел значительно ухудшилось.

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Автор - Алевтина Сергеева
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