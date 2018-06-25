Жители Ванкувера в порту обнаружили настоящий НЛО – уфологи

В канадском порту очевидцы заметили неопознанный летающий объект, который сразу же зафиксировали на видеокамеру.

Стало известно, что 24 ноября текущего года жители Ванкувера в Порт-Альберни заметили парящий над водой НЛО. Сообщается, что мистический корабль пришельцев прошел в нескольких метрах от катера, где также находились много людей. Данное видео было передано специалистам американского агентства Mufon для дальнейшего изучения объекта.

Очевидцы заявили, что НЛО был плоской формы в виде летающей тарелки, а также имел белый цвет. На данный момент уфологи занимаются анализом видеоматериала, чтобы позже точно сообщить о природе НЛО.