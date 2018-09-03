В Египте нашли два саркофага с мумиями жреца и его жены внутри

Египетские ученые нашли в южной части страны гробницу фараона XIX династии, которая относится к XIII веку до нашей эры. Об этой находке огласил субботним днем министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.

Как пишет египетское издание «Йоум7», гробница находилась в регионе Аль-Барр аль-Гарби возле города Луксор. По словам министра, поиски артефактов проводились под патронажем Высшего совета по делам древностей Египта. Министр подчеркнул, что в усыпальнице экспедиторы нашли два хорошо сохранившихся саркофага, внутри которых лежат мумии. Стены усыпальницы украшены фресками из разных цветов, а также иероглифическими надписями. Скорее всего, захоронение принадлежит древнеегипетскому правителю Фаорхатепу, который находился у власти в период с 1292 по 1186 год до нашей эры. Вторая мумия, как говорят исследователи, является его женой.

Источник передает слова генерального секретаря Высшего совета по делам древности профессора Мустафы Вазири, который подчеркнул успех в работе египетских специалистов, работающих над раскопками с марта 2018 года. Кроме двух саркофагов, исследователи также нашли более тысячи фаянсовых ритуальных фигурок ушебти — это небольшие статуэтки древнеегипетских божеств. В дополнении были раскопаны свитки папирусов и множество других артефактов, принадлежащих той эпохи фараонов.