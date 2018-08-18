Спой, казак, с душой: год туризма между РФ и Грецией завершился концертом в Афинах

Как было отмечено, год туризма завершился в Афинах концертом, в котором приняли участие Россия и Греция. На мероприятии выступили представители двух государств.

Государственный академический кубанский казачий хор сделал свое выступление завершающим аккордом взаимодействия между двумя странами. Известно, что местная публика бурно отреагировала на выступление казаков. Во время исполнения некоторых песен зрители в зале встали. А один раз даже греческие исполнители не смогли удержаться и тоже присоединились к выступлению казаков.

Также стоит отметить тот факт, что в будущем главы Греции и России будут обсуждать вопросы относительно участия Афин в транзите российского газа по трубопроводу «Турецкий поток». Правитель греческого государства ранее уже выражал заинтересованность в данном проекте. Было отмечено, что Греция будет настаивать на прохождении российского газа через свою территорию, но в данном вопросе на страну имеет сильное влияние Пентагон. На данный момент главное значение имеет то, какой маршрут выгоднее для России.

Арестованный в Греции россиянин Винник намерен объявить голодовку, сообщил руководитель группы его адвокатов. Так мужчина хочет показать свое несогласие с условиями содержания и нарушениями прав. Сам подсудимый заявляет о том, то в сложившийся ситуации не находит другого выхода.