Знаменитая Портлендская тиара XIX была похищена из британского поместья Уэлбек

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Из поместья Уэлбек в британском графстве Ноттингемшир украли знаменитую Портлендскую тиару XIX века, которая считается национальным британским достоянием.

Полиция сообщает, что похищение тиары произошло 20 ноября. Грабители приехали на автомобиле Audi S5 в поместье, где украли тиару, а также бриллиантовую брошь. До 1920-х годов эта брошь украшала верх знаменитой тиары. Воры заменили похищенные драгоценности на подделки, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщает газета Mirror со ссылкой на местную полицию, примерно через пол часа после ограбления была найдена их машина. По всей видимости, похитители бросили машину, сожгли ее и убежали. Детектив Нил Хамфрис, который ведет данное расследование, призвал всех жителей оказать помощь в предоставлении всей имеющийся информации о машине или о грабителях.

Искусствоведы считают, что пропажа Портлендской тиары является большой утратой для национального состояния Великобритании.

Для информации, тиара была создала в 1902 году Луи-Франсуа Картье. Это украшение считалось выдающимся образцом ювелирного дизайна, а также предназначалось для фамильных бриллиантов герцогов Портлендских, - поведал об этом куратор ювелирной коллекции лондонского музея Виктории и Альберта Ричард Эджкумбе.

Согласно описанию, тиара была украшена парой бриллиантовых капель с другими бриллиантовыми подвесками. Эти украшения когда-то надевала жена шестого герцога Портленда Уильяма Кавендиша-Бентинка Виннифред во время церемонии коронации короля Эдуарда VII.

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Автор - Константин Никитин
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