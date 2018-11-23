Принц Чарльз шутит по поводу имени будущего малыша Меган Маркл

Сегодня, 11:51 \\ В мире

Пара не планирует соблюдать королевские традиции.

15 октября Меган Маркл и принц Гарри объявили миру о том, что в скором времени они станут родителями. И с тех пор у общественности не заканчиваются догадки по поводу имени первенца. Решить эту проблему взялся будущий дедушка малыша ‑ принц Чарльз.

В своём интервью он заявил, что родители могут решиться нарушить королевскую традицию и назвать ребёнка очень нестандартным именем. Чарльз рассказал, что во время недавней поездки по Австралии, пара столкнулась с десятками доброжелателей, которые составили целый список возможных имён для наследника. «Мне кажется, что Кайли и Шейн имеют шансы попасть в этот перечень» ‑ принц Чарльз имел в виду имена популярных австралийцев Шейн Варн и Кайли Миноуг.

Пожилой принц отнёсся к ситуации с юмором, не забыв пошутить: «Я бы на месте поклонников точно не рассчитывал на имена Эдна и Лес». Это имена популярных в Британии комических персонажей дамы Эдны Эверейдж и сэра Леса Паттерсон, которых исполняет актёр Барри Хамфрис. А ведь он также присутствовал при интервью.

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Автор - Балог Анна
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