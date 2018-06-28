Сибиряки помогают замерзающим британцам, обучая выживанию

Жители Якутска научили англичан выживать при минусовой температуре.

Морозный циклон, который уже прозвали «Чудовищем с Востока», надвигается на Англию. Для местных жителей температура -5 °C, оказалась критической, и замерзающие британцы забили тревогу. Помогли жители с Якутска, которые привыкли к сильным морозам (зимой здесь столбик термометра порой падает до -60 °C). А -5 °C для них – просто весенняя теплынь.

Для того, чтобы защитить свои автомобили от обледенения, россияне посоветовали воспользоваться специальной машинной жидкостью. Они также посоветовали надевать несколько слоёв одежды, а открытые участки кожи покрывать жирным кремом. Сибиряки обучили британцев отогревать конечности, которые потеряли чувствительность: «Если руки онемели, нужно поместить их под холодную проточную воду». Согласно прогнозам синоптиков температура воздуха на западе Европы будет только снижаться и к Новому году достигнет пика (до -20°C).