ВИДЕО: Пробудился древний вулкан Эбеко возрастом 2400 лет на Курильских островах

На Курильских островах проснулся вулкан Эбеко, которому 2400 лет. В сети разместили устрашающее и, в то же время, завораживающее видео пробуждения древнего вулкана.

Данный ролик сделали туристы из России. Эбеко находится на острове Парамушир. Несмотря на свой возраст, он извергается довольно часто и способен выбрасывать в воздух опасные газы и покрывать всю территорию пеплом. В этом видео можно увидеть огромное облако пепла, которое растянулось на 5 тысяч метров. Оно расположилось в северо-восточной части архипелага. Сам вулкан достигает 1156 метров в длину.

Люди, снимавшие это видео, находились в опасности, так как вулкан вырабатывает сероводород, хлористый водород и сернистый газ. Все эти химические вещества являются крайне опасны для организма человека. На месте события они оказались случайным образом, однако, не задумываясь, достали свои видеокамеры, чтобы сделать захватывающие кадры.