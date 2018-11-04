ВИДЕО: Пробудился древний вулкан Эбеко возрастом 2400 лет на Курильских островах

Сегодня, 12:02 \\ В мире

На Курильских островах проснулся вулкан Эбеко, которому 2400 лет. В сети разместили устрашающее и, в то же время, завораживающее видео пробуждения древнего вулкана.

Данный ролик сделали туристы из России. Эбеко находится на острове Парамушир. Несмотря на свой возраст, он извергается довольно часто и способен выбрасывать в воздух опасные газы и покрывать всю территорию пеплом. В этом видео можно увидеть огромное облако пепла, которое растянулось на 5 тысяч метров. Оно расположилось в северо-восточной части архипелага. Сам вулкан достигает 1156 метров в длину.

Люди, снимавшие это видео, находились в опасности, так как вулкан вырабатывает сероводород, хлористый водород и сернистый газ. Все эти химические вещества являются крайне опасны для организма человека. На месте события они оказались случайным образом, однако, не задумываясь, достали свои видеокамеры, чтобы сделать захватывающие кадры.

Поделиться новостью:
Автор - Константин Никитин
Главное за неделю

Жителей США просят отказаться от употребления листьев салата

 Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний США распространил информацию, в которой содержался призыв, обращенный к гражданам США о необходимости на время отказаться от употребления в пищу...

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

В Германии священник украл 120 тысяч евро из чаши подаяний в приходе и потратил на лотерею

 Об инциденте сообщило издание El País. По их данным, представители пресс-службы епархии...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Конец дружбе: Мальдивы переориентируются с Китая на Запад и Индию

Как стало известно журналистам, Мальдивы теперь будут ориентироваться на Запад и Индию...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ